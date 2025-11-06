鉅亨速報 - Factset 最新調查：天寶導航(TRMB-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為97.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對天寶導航(TRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.99元上修至3.04元，其中最高估值3.1元，最低估值2.96元，預估目標價為97.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.1(3.1)
|3.52
|4.21
|4.97
|最低值
|2.96(2.96)
|3.27
|3.8
|4.68
|平均值
|3.04(3)
|3.4
|3.94
|4.83
|中位數
|3.04(2.99)
|3.41
|3.9
|4.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.67億
|38.27億
|42.18億
|46.56億
|最低值
|35.03億
|37.12億
|40.45億
|44.90億
|平均值
|35.39億
|37.86億
|41.18億
|45.73億
|中位數
|35.31億
|37.99億
|41.15億
|45.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.55
|1.94
|1.80
|1.25
|6.09
|營業收入
|31.48億
|36.59億
|36.76億
|37.99億
|36.83億
詳細資訊請看美股內頁：
天寶導航(TRMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
