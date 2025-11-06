鉅亨速報 - Factset 最新調查：天寶導航(TRMB-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為97.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對天寶導航(TRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.99元上修至3.04元，其中最高估值3.1元，最低估值2.96元，預估目標價為97.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.1(3.1)3.524.214.97
最低值2.96(2.96)3.273.84.68
平均值3.04(3)3.43.944.83
中位數3.04(2.99)3.413.94.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.67億38.27億42.18億46.56億
最低值35.03億37.12億40.45億44.90億
平均值35.39億37.86億41.18億45.73億
中位數35.31億37.99億41.15億45.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.551.941.801.256.09
營業收入31.48億36.59億36.76億37.99億36.83億

詳細資訊請看美股內頁：
天寶導航(TRMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

