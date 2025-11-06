鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至17.86元，預估目標價為500元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.69元上修至17.86元，其中最高估值19.04元，最低估值15.56元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|19.04(19.04)
|32.3
|45.33
|最低值
|15.56(15.56)
|23.94
|27.81
|平均值
|17.81(17.77)
|26.18
|34.46
|中位數
|17.86(17.69)
|26.09
|33.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61,110,000
|87,573,580
|115,704,330
|最低值
|57,862,470
|67,368,000
|80,312,600
|平均值
|59,806,620
|75,821,410
|92,821,320
|中位數
|59,990,910
|75,582,500
|88,032,450
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.54
|7.25
|8.86
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,951,890
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
