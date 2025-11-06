鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為64元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.67元，其中最高估值1.14元，最低估值-0.43元，預估目標價為64元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.14(1.01)6.648.42
最低值-0.43(-0.43)0.623.18
平均值0.61(0.33)3.775.61
中位數0.67(0.3)3.915.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值92,215,820139,343,000171,527,000
最低值85,534,00093,085,000112,440,000
平均值88,142,970114,156,460139,400,630
中位數87,703,000112,296,200127,972,940

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.14-0.293.253.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		81,609,76875,006,07894,529,79099,569,924

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

