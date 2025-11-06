鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為64元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.67元，其中最高估值1.14元，最低估值-0.43元，預估目標價為64元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.14(1.01)
|6.64
|8.42
|最低值
|-0.43(-0.43)
|0.62
|3.18
|平均值
|0.61(0.33)
|3.77
|5.61
|中位數
|0.67(0.3)
|3.91
|5.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|92,215,820
|139,343,000
|171,527,000
|最低值
|85,534,000
|93,085,000
|112,440,000
|平均值
|88,142,970
|114,156,460
|139,400,630
|中位數
|87,703,000
|112,296,200
|127,972,940
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.14
|-0.29
|3.25
|3.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|81,609,768
|75,006,078
|94,529,790
|99,569,924
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
