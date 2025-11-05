鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為21.28元

search icon



Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為21.28元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.36元，其中最高估值1.8元，最低估值0.79元，預估目標價為21.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.8(1.8)2.142.232.08
最低值0.79(0.79)0.981.341.78
平均值1.33(1.33)1.561.81.93
中位數1.36(1.39)1.561.691.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值465.84億495.89億523.18億500.54億
最低值419.59億432.09億443.55億498.91億
平均值456.00億474.32億494.55億499.72億
中位數460.01億476.31億498.73億499.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.661.281.201.360.40
營業收入472.94億421.66億419.66億459.96億474.20億

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

