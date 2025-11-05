鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為96.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.89元，其中最高估值1.97元，最低估值1.75元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.97(1.84)
|2.08
|2.39
|最低值
|1.75(1.75)
|1.98
|2.2
|平均值
|1.87(1.8)
|2.03
|2.29
|中位數
|1.89(1.79)
|2.03
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.65億
|32.77億
|35.26億
|最低值
|30.30億
|31.94億
|33.62億
|平均值
|30.43億
|32.18億
|34.08億
|中位數
|30.41億
|32.11億
|33.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.16
|1.12
|1.46
|1.30
|1.62
|營業收入
|23.01億
|25.17億
|25.20億
|26.78億
|28.70億
詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
