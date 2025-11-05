鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為96.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.89元，其中最高估值1.97元，最低估值1.75元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.97(1.84)2.082.39
最低值1.75(1.75)1.982.2
平均值1.87(1.8)2.032.29
中位數1.89(1.79)2.032.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.65億32.77億35.26億
最低值30.30億31.94億33.62億
平均值30.43億32.18億34.08億
中位數30.41億32.11億33.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.161.121.461.301.62
營業收入23.01億25.17億25.20億26.78億28.70億

詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

