鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾儀(AEIS-US)EPS預估上修至5.91元，預估目標價為207.50元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾儀(AEIS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.7元上修至5.91元，其中最高估值6.34元，最低估值5.65元，預估目標價為207.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.34(5.92)
|8.32
|9.64
|9.06
|最低值
|5.65(5.6)
|6.35
|7.37
|9.06
|平均值
|5.97(5.72)
|7.24
|8.82
|9.06
|中位數
|5.91(5.7)
|7.4
|9.2
|9.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.88億
|20.64億
|22.34億
|23.27億
|最低值
|17.32億
|18.35億
|19.67億
|23.27億
|平均值
|17.57億
|19.35億
|21.63億
|23.27億
|中位數
|17.39億
|18.97億
|22.18億
|23.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.50
|3.51
|5.29
|3.40
|1.43
|營業收入
|14.16億
|14.56億
|18.45億
|16.56億
|14.82億
詳細資訊請看美股內頁：
艾儀(AEIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
