鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾儀(AEIS-US)EPS預估上修至5.91元，預估目標價為207.50元

Factset 最新調查：艾儀(AEIS-US)EPS預估上修至5.91元，預估目標價為207.50元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾儀(AEIS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.7元上修至5.91元，其中最高估值6.34元，最低估值5.65元，預估目標價為207.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.34(5.92)8.329.649.06
最低值5.65(5.6)6.357.379.06
平均值5.97(5.72)7.248.829.06
中位數5.91(5.7)7.49.29.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.88億20.64億22.34億23.27億
最低值17.32億18.35億19.67億23.27億
平均值17.57億19.35億21.63億23.27億
中位數17.39億18.97億22.18億23.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.503.515.293.401.43
營業收入14.16億14.56億18.45億16.56億14.82億

詳細資訊請看美股內頁：
艾儀(AEIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

