鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至1元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元上修至1元，其中最高估值1.1元，最低估值0.85元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.1(1.06)
|1.44
|2.04
|2.05
|最低值
|0.85(0.85)
|1.04
|0.92
|1.74
|平均值
|0.99(0.95)
|1.23
|1.55
|1.9
|中位數
|1(0.94)
|1.21
|1.53
|1.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.76億
|77.72億
|96.34億
|100.83億
|最低值
|59.31億
|70.46億
|80.81億
|37.30億
|平均值
|61.06億
|73.52億
|86.75億
|80.53億
|中位數
|61.22億
|73.46億
|87.08億
|91.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.49
|-0.96
|-0.54
|-0.46
|0.03
|營業收入
|8.23億
|17.05億
|27.31億
|38.65億
|49.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
