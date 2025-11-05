search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至1元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元上修至1元，其中最高估值1.1元，最低估值0.85元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.1(1.06)1.442.042.05
最低值0.85(0.85)1.040.921.74
平均值0.99(0.95)1.231.551.9
中位數1(0.94)1.211.531.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.76億77.72億96.34億100.83億
最低值59.31億70.46億80.81億37.30億
平均值61.06億73.52億86.75億80.53億
中位數61.22億73.46億87.08億91.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.49-0.96-0.54-0.460.03
營業收入8.23億17.05億27.31億38.65億49.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTOST

相關行情

台股首頁我要存股
Toast Inc - Class A35.64-0.22%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty