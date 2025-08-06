鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class ATOST-US的目標價調升至50元，幅度約7.53%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)提出目標價估值：中位數由46.5元上修至50元，調升幅度7.53%。其中最高估值57元，最低估值37元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Toast Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀1位。
Toast Inc - Class A今(6日)收盤價為47.71元。近5日股價下跌7.53%，標普指數下跌1.12%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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