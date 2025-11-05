鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為415.00元
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.56元上修至10.37元，其中最高估值10.46元，最低估值8.98元，預估目標價為415.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.46(9.6)
|12.35
|14.45
|最低值
|8.98(8.98)
|10.28
|12.68
|平均值
|9.95(9.45)
|11.48
|13.57
|中位數
|10.37(9.56)
|11.88
|13.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.84億
|28.68億
|31.55億
|最低值
|22.44億
|26.50億
|29.56億
|平均值
|23.29億
|27.92億
|30.55億
|中位數
|23.80億
|28.55億
|30.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.50
|2.15
|3.48
|4.44
|8.27
|營業收入
|14.27億
|15.82億
|17.69億
|19.72億
|21.16億
