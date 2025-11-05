鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為415.00元

search icon



Factset 最新調查：Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為415.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.56元上修至10.37元，其中最高估值10.46元，最低估值8.98元，預估目標價為415.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.46(9.6)12.3514.45
最低值8.98(8.98)10.2812.68
平均值9.95(9.45)11.4813.57
中位數10.37(9.56)11.8813.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.84億28.68億31.55億
最低值22.44億26.50億29.56億
平均值23.29億27.92億30.55億
中位數23.80億28.55億30.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.502.153.484.448.27
營業收入14.27億15.82億17.69億19.72億21.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Sterling Infrastructure Inc(STRL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSTRL

