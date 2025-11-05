M31 Q4營收向上 今年營收維持年增2成目標

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-05 17:53

IP 業者 M31(6643-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司表示，第四季有多項 AI 與車用客戶開案，預期營收將較上季成長，維持全年美元營收年增逾 2 成的目標。

M31示意圖。(鉅亨網資料照)

總經理張原熏指出，公司正處於技術轉型與組織調整的關鍵階段，先進製程導入挑戰加劇，短期獲利表現受到影響，對此公司深表歉意，並指出 2026 年起費用成長將控制在年增一成內，並透過嚴謹的成本控管與研發整合，持續提升營運效率與資源運用效益。

M31 營收主力為晶圓代工 (Foundry) 業務，主要受晶圓廠 5 奈米及 6 奈米先進製程平台推動，預期第四季將與美系先進晶圓廠重啟合作洽談，若順利推進，可望全面切入全球三大先進製程供應鏈，為中長期成長奠定更穩固基礎。

IC 設計方面，受消費性電子需求疲弱與客戶案件遞延影響，第三季營運表現趨緩。然而，中國市場車用需求持續強勁，隨先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車載娛樂 (Infotainment) 與光達 (LiDAR) 應用擴張，加上中國 5G 手機通訊晶片推進，帶動 6 奈米以下製程 IP 訂單顯著成長。

展望第四季，M31 預期，將啟動新一波 2 奈米與 3 奈米強化版 IP 專案，並有多家全球 AI 與車用領域具指標性的企業與公司展開合作，AI 應用持續滲透至終端裝置，包括 AI PC、AI 眼鏡、智慧手機、車載 AI、邊緣 AI 加速器等，推動高速傳輸介面 IP 與記憶體介面 IP 規格升級至 5 奈米以下。

權利金部分，M31 第三季權利金業績季增逾 8 成，12/16 奈米及 6 奈米製程已進入小量試產，隨著先進製程量產規模擴大及各式成熟製程平台滲透率提升，預期將推升中長期權利金成長，成為公司具持續性的獲利引擎。

張原熏進一步表示，M31 將持續深化與全球先進製程晶圓廠的合作，強化 6 奈米以下 IP 技術優勢，同時穩健布局成熟製程市場，確保產品組合在長短期間保持均衡發展。