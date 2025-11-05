外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.79%，報1441.16元
截至台北時間05日01:20，美元/韓元上漲11.3點漲幅達0.79%，暫報1441.16點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.48%
- 近 1 週：+1.21%
- 近 3 月：+3.50%
- 近 6 月：+0.54%
- 今年以來：-3.36%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.22%
- 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日上漲0.14%
- 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.99%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
