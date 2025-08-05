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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥VRTX-US的目標價調降至500元，幅度約3.29%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)提出目標價估值：中位數由517元下修至500元，調降幅度3.29%。其中最高估值624元，最低估值330元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予福泰製藥評價：積極樂觀19位、保持中立14位、保守悲觀2位。

福泰製藥今(5日)收盤價為398.1261元。近5日股價上漲3.29%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VRTX市場預估目標價

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