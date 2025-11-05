鉅亨網新聞中心 2025-11-05 09:00

白宮 AI「沙皇」薩克斯（David Sacks）近日在 Podcat 節目中，剖析了美國在人工智慧（AI）與加密貨幣領域的關鍵政策棋局。他強調，美國正面臨一個決定性的岔路口，必須選擇「無需許可的創新」來釋放私營部門的全部潛力，以對抗中國的技術崛起，而非陷入由恐懼驅動的「監管俘獲」陷阱。

別被恐懼綁架！AI沙皇警告：嚴苛監管只會幫中國贏下AI戰。(圖:shutterstock)

針對如何確保美國在與中國的 AI 競賽中勝出，薩克斯提出了一個「三足鼎立」的戰略框架：

1. 創新：必須支持開源 AI 和去中心化技術的蓬勃發展，將 AI 視為一種「協同工具」，而非屈服於「終結者恐慌」。他認為，開源技術是維護自由和避免技術被少數寡頭壟斷的關鍵。

2. 基礎設施： 確保美國在算力、晶片供應鏈與網路能力方面保持全球領先地位，為下一代 AI 模型的訓練和部署提供堅實基礎。

3. 開放出口：審慎制定出口政策，保持美國技術交流的優勢，但同時避免過度保護主義扼殺本土創新與國際合作。

薩克斯警告，美國 AI 領域的真正威脅並非來自技術本身，而是來自大型企業利用 AI「末日論」推動的繁重監管。這類監管的實質目的在於扼殺競爭、築高護城河，最終將美國的未來領導地位拱手讓人。

在加密貨幣政策方面，薩克斯敦促政府當務之急是提供明確、可預測的監管規則。他認為，當前美國採取的「透過執法進行監管」的混亂局面必須終結，它阻礙了創新和資本在美國落地。明確的法規能為去中心化技術的發展提供穩定環境，這對於維護個人自由與釋放經濟活力至關重要。