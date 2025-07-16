鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-16 12:10

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白宮 AI 沙皇、馬斯克好友大衛薩克斯 (David Sacks)15 日週二呼籲馬斯克重新考慮他組第三政黨的計畫，並稱他的政治目標可以透過共和黨來實現，並希望馬斯克修復與川普的關係。

白宮AI沙皇敦促好友馬斯克放棄組黨 與川普修復關係。（圖：REUTERS/TPG）

克斯於週二接受 CNBC 節目《Money Movers》訪問時表示，「我現在是總統的顧問，而伊隆 (馬斯克) 是我的好朋友，我希望他們有朝一日能和解。我確信伊隆的政治目標是能夠、而且最好是透過共和黨來實現。我希望有朝一日能說服他這一點，也希望他和總統能重修舊好。畢竟，他們曾是非常要好的朋友，我也希望他們能再次如此。」

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馬斯克在 2024 年總統大選期間花費近 3 億美元協助川普當選，而他在本月初宣布成立「美國黨」（America Party），這是一個第三黨組織，馬斯克希望該黨能夠與共和黨和民主黨分庭抗禮。

馬斯克強烈抨擊川普的「大而美」案，警告該立法將使美國債務激增。川普則表示，馬斯克反對該法案，是因為法案中撤除了對電動車的補貼。

在馬斯克強力為川普站台並最終被任命為「政府效率部」（DOGE）部長數月後，兩人關係開始緊張。儘管雙方看似一度緩和，但在本月初再次隔空交火。

川普抨擊馬斯克組建第三黨的構想是「荒謬可笑」。