外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.06%，報17.4909元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日20:40，美元/南非蘭特上漲0.183點漲幅達1.06%，暫報17.4909點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.51%
- 近 1 週：+0.79%
- 近 3 月：-3.47%
- 近 6 月：-9.52%
- 今年以來：-7.78%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.66，本日上漲0.79%
- 美元/挪威克朗相關性0.62，本日上漲1.04%
- 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日上漲0.92%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
