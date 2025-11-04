search icon



外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.06%，報17.4909元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日20:40，美元/南非蘭特上漲0.183點漲幅達1.06%，暫報17.4909點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.51%
  • 近 1 週：+0.79%
  • 近 3 月：-3.47%
  • 近 6 月：-9.52%
  • 今年以來：-7.78%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.66，本日上漲0.79%
  • 美元/挪威克朗相關性0.62，本日上漲1.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日上漲0.92%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.77，本日上漲0.72%
  • 紐元/美元相關性-0.58，本日上漲0.86%
  • 歐元/美元相關性-0.51，本日上漲0.3%

