盤後速報 - 元大金融配息N(020036)次交易(5)日除息0.33元，參考價6.91元
元大金融配息N(020036-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.33元。
首日參考價為6.91元，相較今日收盤價7.24元，息值合計為0.33元，股息殖利率4.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/05
|7.24
|0.328
|4.53%
|0.0
|2024/11/05
|6.84
|0.242
|3.54%
|0.0
|2023/11/03
|5.34
|0.141
|2.64%
|0.0
