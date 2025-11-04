search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 元大金融配息N(020036)次交易(5)日除息0.33元，參考價6.91元

鉅亨網新聞中心


元大金融配息N(020036-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.33元。

首日參考價為6.91元，相較今日收盤價7.24元，息值合計為0.33元，股息殖利率4.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/05 7.24 0.328 4.53% 0.0
2024/11/05 6.84 0.242 3.54% 0.0
2023/11/03 5.34 0.141 2.64% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
元大金融配息N7.24+0.56%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty