盤中速報 - 永彰(4523)大漲7.23%，報37.8元
永彰(4523-TW)04日09:09股價上漲2.55元，報37.8元，漲幅7.23%，成交605張。
永彰(4523-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為能源科技、熱管理、智慧製造、智能建築。
近5日股價上漲2.92%，櫃買市場加權指數上漲0.37%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+40 張
- 外資買賣超：+40 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-11 張
- 融券增減：0 張
