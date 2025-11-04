search icon



盤中速報 - 永彰(4523)大漲7.23%，報37.8元

鉅亨網新聞中心


永彰(4523-TW)04日09:09股價上漲2.55元，報37.8元，漲幅7.23%，成交605張。

永彰(4523-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為能源科技、熱管理、智慧製造、智能建築。

近5日股價上漲2.92%，櫃買市場加權指數上漲0.37%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+40 張
  • 外資買賣超：+40 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-11 張
  • 融券增減：0 張

#上升三紅K

偏強
永彰

96%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
永彰

96%

勝率

#均線指標上攻

偏強
永彰

96%

勝率

