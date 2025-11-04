鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融(PRU-US)EPS預估上修至14.51元，預估目標價為118.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對保德信金融(PRU-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.25元上修至14.51元，其中最高估值14.7元，最低估值13.86元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.7(14.7)
|15.44
|16.17
|16.75
|最低值
|13.86(13.86)
|14.4
|15.5
|16.75
|平均值
|14.36(14.3)
|14.91
|15.89
|16.75
|中位數
|14.51(14.25)
|14.96
|15.89
|16.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|607.50億
|633.61億
|659.95億
|687.07億
|最低值
|533.13億
|542.43億
|557.50億
|687.07億
|平均值
|572.18億
|588.33億
|608.99億
|687.07億
|中位數
|570.67億
|591.30億
|608.39億
|687.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.00
|19.51
|-3.93
|6.74
|7.50
|營業收入
|570.33億
|709.34億
|600.50億
|539.79億
|704.05億
詳細資訊請看美股內頁：
保德信金融(PRU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
