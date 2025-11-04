鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融(PRU-US)EPS預估上修至14.51元，預估目標價為118.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對保德信金融(PRU-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.25元上修至14.51元，其中最高估值14.7元，最低估值13.86元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.7(14.7)15.4416.1716.75
最低值13.86(13.86)14.415.516.75
平均值14.36(14.3)14.9115.8916.75
中位數14.51(14.25)14.9615.8916.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值607.50億633.61億659.95億687.07億
最低值533.13億542.43億557.50億687.07億
平均值572.18億588.33億608.99億687.07億
中位數570.67億591.30億608.39億687.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.0019.51-3.936.747.50
營業收入570.33億709.34億600.50億539.79億704.05億

詳細資訊請看美股內頁：
保德信金融(PRU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPRU

