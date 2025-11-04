鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估上修至0.76元，預估目標價為6.12元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.76元，其中最高估值0.85元，最低估值0.74元，預估目標價為6.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.85(0.85)
|0.9
|1.01
|最低值
|0.74(0.74)
|0.84
|0.93
|平均值
|0.77(0.76)
|0.86
|0.97
|中位數
|0.76(0.75)
|0.85
|0.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|159.64億
|175.33億
|184.79億
|176.05億
|最低值
|143.53億
|157.35億
|165.89億
|176.05億
|平均值
|154.19億
|167.29億
|177.76億
|176.05億
|中位數
|155.84億
|168.60億
|180.54億
|176.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.39
|0.37
|0.25
|0.33
|營業收入
|139.14億
|186.07億
|271.97億
|312.69億
|304.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cipher Mining Inc(CIFR-US)EPS預估下修至-0.31元，預估目標價為18.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為20.95元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為14.97元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團CAH-US的目標價調升至202元，幅度約6.32%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇