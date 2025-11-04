search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估上修至0.76元，預估目標價為6.12元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.76元，其中最高估值0.85元，最低估值0.74元，預估目標價為6.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.85(0.85)0.91.01
最低值0.74(0.74)0.840.93
平均值0.77(0.76)0.860.97
中位數0.76(0.75)0.850.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值159.64億175.33億184.79億176.05億
最低值143.53億157.35億165.89億176.05億
平均值154.19億167.29億177.76億176.05億
中位數155.84億168.60億180.54億176.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.390.370.250.33
營業收入139.14億186.07億271.97億312.69億304.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

