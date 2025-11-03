鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為42.00元

search icon



Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.35元，其中最高估值5.55元，最低估值5.01元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.55(5.55)5.374.85
最低值5.01(4.99)3.324.15
平均值5.34(5.27)4.244.5
中位數5.35(5.25)4.114.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值186.44億190.09億194.11億
最低值181.63億178.94億185.15億
平均值184.02億184.24億189.63億
中位數184.03億182.49億189.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.390.133.101.364.57
營業收入120.89億147.89億174.63億173.59億178.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPPC

