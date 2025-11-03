鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為42.00元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.35元，其中最高估值5.55元，最低估值5.01元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.55(5.55)
|5.37
|4.85
|最低值
|5.01(4.99)
|3.32
|4.15
|平均值
|5.34(5.27)
|4.24
|4.5
|中位數
|5.35(5.25)
|4.11
|4.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|186.44億
|190.09億
|194.11億
|最低值
|181.63億
|178.94億
|185.15億
|平均值
|184.02億
|184.24億
|189.63億
|中位數
|184.03億
|182.49億
|189.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.39
|0.13
|3.10
|1.36
|4.57
|營業收入
|120.89億
|147.89億
|174.63億
|173.59億
|178.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
