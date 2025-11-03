鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團(CAH-US)EPS預估上修至9.61元，預估目標價為192.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對嘉德諾健康集團(CAH-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.46元上修至9.61元，其中最高估值10.08元，最低估值9.4元，預估目標價為192.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.08(10.08)
|11.33
|12.98
|14.48
|最低值
|9.4(9.37)
|10.54
|11.71
|14
|平均值
|9.63(9.61)
|10.89
|12.29
|14.18
|中位數
|9.61(9.46)
|10.9
|12.42
|14.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,613.14億
|2,900.00億
|3,128.53億
|3,364.02億
|最低值
|2,479.59億
|2,654.70億
|2,782.47億
|3,185.23億
|平均值
|2,543.93億
|2,763.01億
|2,948.53億
|3,302.29億
|中位數
|2,563.34億
|2,771.73億
|2,966.04億
|3,357.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.08
|-3.35
|1.00
|3.45
|6.45
|營業收入
|1,624.79億
|1,813.59億
|2,050.03億
|2,268.26億
|2,225.75億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉德諾健康集團(CAH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團CAH-US的目標價調升至190元，幅度約3.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至3.76元，預估目標價為59.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：特許通訊CHTR-US的目標價調降至295元，幅度約11.28%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為115.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇