鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團(CAH-US)EPS預估上修至9.61元，預估目標價為192.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對嘉德諾健康集團(CAH-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.46元上修至9.61元，其中最高估值10.08元，最低估值9.4元，預估目標價為192.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.08(10.08)11.3312.9814.48
最低值9.4(9.37)10.5411.7114
平均值9.63(9.61)10.8912.2914.18
中位數9.61(9.46)10.912.4214.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,613.14億2,900.00億3,128.53億3,364.02億
最低值2,479.59億2,654.70億2,782.47億3,185.23億
平均值2,543.93億2,763.01億2,948.53億3,302.29億
中位數2,563.34億2,771.73億2,966.04億3,357.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.08-3.351.003.456.45
營業收入1,624.79億1,813.59億2,050.03億2,268.26億2,225.75億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉德諾健康集團(CAH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

