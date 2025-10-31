鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至19.79元，預估目標價為420.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.92元上修至19.79元，其中最高估值20.3元，最低估值18.08元，預估目標價為420.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.3(19.29)
|25.82
|32.93
|35.94
|最低值
|18.08(18.08)
|20.65
|26.6
|33.96
|平均值
|19.54(18.86)
|23.33
|28.7
|34.95
|中位數
|19.79(18.92)
|23.33
|28.91
|34.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|169.25億
|214.73億
|241.53億
|263.27億
|最低值
|162.07億
|204.20億
|225.93億
|263.27億
|平均值
|167.44億
|209.55億
|234.40億
|263.27億
|中位數
|168.05億
|210.03億
|236.10億
|263.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.86
|5.63
|10.40
|13.69
|14.03
|營業收入
|58.72億
|77.21億
|86.01億
|100.53億
|123.85億
詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調升至420.5元，幅度約4.86%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調降至401元，幅度約3.95%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.46元，預估目標價為77.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為28.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇