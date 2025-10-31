search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至19.79元，預估目標價為420.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.92元上修至19.79元，其中最高估值20.3元，最低估值18.08元，預估目標價為420.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.3(19.29)25.8232.9335.94
最低值18.08(18.08)20.6526.633.96
平均值19.54(18.86)23.3328.734.95
中位數19.79(18.92)23.3328.9134.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值169.25億214.73億241.53億263.27億
最低值162.07億204.20億225.93億263.27億
平均值167.44億209.55億234.40億263.27億
中位數168.05億210.03億236.10億263.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.865.6310.4013.6914.03
營業收入58.72億77.21億86.01億100.53億123.85億

詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

