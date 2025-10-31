鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.77元，其中最高估值5.07元，最低估值4.44元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.07(5.16)
|6.32
|7.34
|7.36
|最低值
|4.44(4.4)
|4.69
|5.1
|5.61
|平均值
|4.73(4.55)
|5.37
|6.35
|6.48
|中位數
|4.77(4.5)
|5.3
|6.37
|6.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|50.65億
|56.92億
|63.30億
|65.82億
|最低值
|49.04億
|52.10億
|56.13億
|63.02億
|平均值
|49.95億
|54.22億
|58.86億
|64.42億
|中位數
|50.16億
|54.31億
|58.91億
|64.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.35
|-5.45
|-6.86
|-5.54
|-0.66
|營業收入
|17.62億
|28.42億
|38.26億
|41.54億
|44.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
