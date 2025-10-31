鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為140.00元

search icon



Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.77元，其中最高估值5.07元，最低估值4.44元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.07(5.16)6.327.347.36
最低值4.44(4.4)4.695.15.61
平均值4.73(4.55)5.376.356.48
中位數4.77(4.5)5.36.376.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值50.65億56.92億63.30億65.82億
最低值49.04億52.10億56.13億63.02億
平均值49.95億54.22億58.86億64.42億
中位數50.16億54.31億58.91億64.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.35-5.45-6.86-5.54-0.66
營業收入17.62億28.42億38.26億41.54億44.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

