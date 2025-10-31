search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regal Rexnord Corp(RRX-US)EPS預估下修至9.68元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Regal Rexnord Corp(RRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.88元下修至9.68元，其中最高估值10元，最低估值9.5元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10(10)11.6513.95
最低值9.5(9.52)10.6311.62
平均值9.74(9.83)11.0312.63
中位數9.68(9.88)10.9912.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值59.58億61.86億65.36億
最低值59.01億61.11億62.02億
平均值59.31億61.54億64.14億
中位數59.34億61.56億64.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.644.407.29-0.872.94
營業收入29.07億38.10億52.18億62.51億60.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Regal Rexnord Corp(RRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

