鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regal Rexnord Corp(RRX-US)EPS預估下修至9.68元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Regal Rexnord Corp(RRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.88元下修至9.68元，其中最高估值10元，最低估值9.5元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10(10)
|11.65
|13.95
|最低值
|9.5(9.52)
|10.63
|11.62
|平均值
|9.74(9.83)
|11.03
|12.63
|中位數
|9.68(9.88)
|10.99
|12.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.58億
|61.86億
|65.36億
|最低值
|59.01億
|61.11億
|62.02億
|平均值
|59.31億
|61.54億
|64.14億
|中位數
|59.34億
|61.56億
|64.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.64
|4.40
|7.29
|-0.87
|2.94
|營業收入
|29.07億
|38.10億
|52.18億
|62.51億
|60.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Regal Rexnord Corp(RRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：標準普爾全球(SPGI-US)EPS預估上修至17.75元，預估目標價為617.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為140.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為151.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.(WAY-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為50.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇