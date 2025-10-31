鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估下修至13.76元，預估目標價為248.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.99元下修至13.76元，其中最高估值14.55元，最低估值13.25元，預估目標價為248.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值14.55(14.55)16.3917.75
最低值13.25(13.47)13.8315.99
平均值13.8(14)15.0517.06
中位數13.76(13.99)15.1117.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值23.75億24.90億25.96億
最低值22.67億23.15億25.07億
平均值23.09億24.08億25.60億
中位數23.03億24.06億25.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.129.1412.4613.6113.77
營業收入16.23億18.62億21.48億22.59億22.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

