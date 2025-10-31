鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估下修至13.76元，預估目標價為248.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.99元下修至13.76元，其中最高估值14.55元，最低估值13.25元，預估目標價為248.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.55(14.55)
|16.39
|17.75
|最低值
|13.25(13.47)
|13.83
|15.99
|平均值
|13.8(14)
|15.05
|17.06
|中位數
|13.76(13.99)
|15.11
|17.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.75億
|24.90億
|25.96億
|最低值
|22.67億
|23.15億
|25.07億
|平均值
|23.09億
|24.08億
|25.60億
|中位數
|23.03億
|24.06億
|25.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.12
|9.14
|12.46
|13.61
|13.77
|營業收入
|16.23億
|18.62億
|21.48億
|22.59億
|22.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：標準普爾全球(SPGI-US)EPS預估上修至17.75元，預估目標價為617.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為140.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為151.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.(WAY-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為50.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇