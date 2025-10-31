search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：第一太陽能(FSLR-US)EPS預估下修至14.76元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對第一太陽能(FSLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.99元下修至14.76元，其中最高估值17.25元，最低估值13.81元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.25(17.25)28.0335.8741.63
最低值13.81(13.81)15.2121.528.26
平均值14.9(15.06)22.8728.4528.62
中位數14.76(14.99)22.9527.7929.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值56.79億68.83億79.97億74.03億
最低值48.22億51.17億61.32億65.66億
平均值52.27億61.48億70.22億71.41億
中位數51.90億62.05億70.80億72.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.734.38-0.417.7412.02
營業收入27.11億29.23億26.19億33.19億42.06億

詳細資訊請看美股內頁：
第一太陽能(FSLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFSLR

