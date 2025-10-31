鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一太陽能(FSLR-US)EPS預估下修至14.76元，預估目標價為255.00元
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對第一太陽能(FSLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.99元下修至14.76元，其中最高估值17.25元，最低估值13.81元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.25(17.25)
|28.03
|35.87
|41.63
|最低值
|13.81(13.81)
|15.21
|21.52
|8.26
|平均值
|14.9(15.06)
|22.87
|28.45
|28.62
|中位數
|14.76(14.99)
|22.95
|27.79
|29.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56.79億
|68.83億
|79.97億
|74.03億
|最低值
|48.22億
|51.17億
|61.32億
|65.66億
|平均值
|52.27億
|61.48億
|70.22億
|71.41億
|中位數
|51.90億
|62.05億
|70.80億
|72.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.73
|4.38
|-0.41
|7.74
|12.02
|營業收入
|27.11億
|29.23億
|26.19億
|33.19億
|42.06億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
