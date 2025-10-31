search icon



世界銀行貴金屬展望：金價明年還會溫和上漲 到2027年轉跌

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


世界銀行在其最新發表的大宗商品展望中預測，貴金屬市場的強勁漲勢將會持續，但投資者應對未來的增幅保持冷靜。

cover image of news article
世界銀行貴金屬展望：金價明年還會溫和上漲 到2027年轉跌(圖:shutterstock)

報告指出，雖然金價預計將延續創紀錄的上漲走勢，但與今年高達 50% 的漲幅相比，分析師預計到 2026 年金價僅會再上漲 5%。


根據世界銀行的預測，黃金價格在 2026 年預計平均約為每盎司 3575 美元。然而，到 2027 年，貴金屬的漲勢可能會結束。屆時，世界銀行預計金價將回落，平均約為每盎司 3375 美元，較 2026 年的水準下降超過 5%。儘管預期會出現溫和放緩，分析師強調，到 2026 年，金價仍將維持在一個高位基線，比 2015 年至 2019 年的平均價格高出 180% 以上。

漲勢動力：地緣政治與央行購金

分析師指出，近幾個月黃金市場的持續上漲主要是由投資需求所驅動。推動這股需求上升的因素包含地緣政治的緊張局勢、宏觀經濟的擔憂，以及政策上的高度不確定性，這些因素又因美元走弱和美國近期貨幣政策的寬鬆而得到強化。

世界銀行預計黃金價格在 2025 年將增長 42%。報告將當前的漲勢與 1979 年至 1980 年期間的重大激增進行了比較，當時金價在美國通膨飆升、石油價格衝擊、美元疲軟和地緣政治動盪的背景下幾乎翻倍。

然而，本次漲勢有一個關鍵的區別特徵：與 1979-80 年相比，儘管地緣政治緊張局勢加劇和美元走弱同時存在，但當前的通膨壓力和能源市場中斷的強度較低。相反地，中央銀行前所未有的購買速度成為推動本次貴金屬市場上漲的關鍵特徵。

白銀受益於雙重需求

世界銀行對明年的白銀前景更為樂觀。白銀價格預計在明年平均達到每盎司 41 美元，較當前平均價格上漲 7.9%。不過，白銀價格同樣面臨回落壓力，預計在 2027 年平均約為每盎司 37 美元，跌幅接近 10%。

白銀需求預計將繼續穩步增長，這反映了其「雙重角色」——既是避險資產，也是快速增長行業中的關鍵投入。

雖然世界銀行保持謹慎展望，但分析師同時指出預測存在上行風險。如果地緣政治緊張局勢和政策不確定性再次升級——無論是透過貿易摩擦、提高關稅，還是衝突惡化——都可能引發額外的避險資金流入，從而將黃金白銀價格推高至目前的預期之上。意外的金融市場波動也可能推高貴金屬價格。

另一方面，分析師警告，地緣政治緊張局勢的緩解，以及央行採取鷹派的貨幣政策，都可能對黃金白銀的避險和投資需求構成壓力。

