鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至43.28元，預估目標價為1405元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.51元下修至43.28元，其中最高估值46.46元，最低估值40.73元，預估目標價為1405元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值46.46(46.46)70.53106.15
最低值40.73(40.73)50.1961.27
平均值43.18(43.36)59.2777.08
中位數43.28(43.51)60.2473.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值96,940,000131,684,680182,789,530
最低值90,644,000109,080,000127,837,000
平均值94,227,310118,183,020147,841,940
中位數94,335,770118,377,000142,103,610

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS27.8116.3515.2416.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		64,376,72741,296,21738,672,54938,500,026

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

