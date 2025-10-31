鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至43.28元，預估目標價為1405元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.51元下修至43.28元，其中最高估值46.46元，最低估值40.73元，預估目標價為1405元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|46.46(46.46)
|70.53
|106.15
|最低值
|40.73(40.73)
|50.19
|61.27
|平均值
|43.18(43.36)
|59.27
|77.08
|中位數
|43.28(43.51)
|60.24
|73.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|96,940,000
|131,684,680
|182,789,530
|最低值
|90,644,000
|109,080,000
|127,837,000
|平均值
|94,227,310
|118,183,020
|147,841,940
|中位數
|94,335,770
|118,377,000
|142,103,610
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|27.81
|16.35
|15.24
|16.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉台積電平天價穩盤 開低走高漲近200點 拚單月最大漲點
- 盤中速報 - 台光電(2383)股價拉至漲停，漲停價1400.0元，成交4,643張
- 盤中速報 - 台光電(2383)大漲7.06%，報1365元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至43.47元，預估目標價為1380元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇