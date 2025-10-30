鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至19.23元，預估目標價為750元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.94元上修至19.23元，其中最高估值25.97元，最低估值18.37元，預估目標價為750元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值25.97(24.62)27.0833.2
最低值18.37(17.88)20.0121.62
平均值20.54(19.86)23.0527.25
中位數19.23(18.94)22.5927.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,251,96036,942,00043,670,000
最低值26,460,20030,004,00033,575,620
平均值27,156,90032,959,75037,778,770
中位數26,997,28032,790,00039,045,970

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.499.4512.149.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,603,83718,676,04322,067,24217,584,023

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

