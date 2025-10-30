鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至19.23元，預估目標價為750元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.94元上修至19.23元，其中最高估值25.97元，最低估值18.37元，預估目標價為750元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|25.97(24.62)
|27.08
|33.2
|最低值
|18.37(17.88)
|20.01
|21.62
|平均值
|20.54(19.86)
|23.05
|27.25
|中位數
|19.23(18.94)
|22.59
|27.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28,251,960
|36,942,000
|43,670,000
|最低值
|26,460,200
|30,004,000
|33,575,620
|平均值
|27,156,900
|32,959,750
|37,778,770
|中位數
|26,997,280
|32,790,000
|39,045,970
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.49
|9.45
|12.14
|9.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
