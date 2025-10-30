search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰科電子(TEL-US)EPS預估上修至10.56元，預估目標價為260.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對泰科電子(TEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.63元上修至10.56元，其中最高估值11.1元，最低估值9.36元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.1(10.14)12.3113.51
最低值9.36(9.29)10.3712.5
平均值10.32(9.61)11.4313.02
中位數10.56(9.63)11.5513.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值195.84億206.49億219.22億
最低值183.73億194.39億208.53億
平均值188.83億201.61億214.98億
中位數188.97億203.08億215.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.797.476.0310.336.16
營業收入149.23億162.81億160.34億158.45億172.62億

詳細資訊請看美股內頁：
泰科電子(TEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEL

相關行情

台股首頁我要存股
泰科電子240.76+1.78%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty