鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰科電子(TEL-US)EPS預估上修至10.56元，預估目標價為260.00元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對泰科電子(TEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.63元上修至10.56元，其中最高估值11.1元，最低估值9.36元，預估目標價為260.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.1(10.14)
|12.31
|13.51
|最低值
|9.36(9.29)
|10.37
|12.5
|平均值
|10.32(9.61)
|11.43
|13.02
|中位數
|10.56(9.63)
|11.55
|13.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|195.84億
|206.49億
|219.22億
|最低值
|183.73億
|194.39億
|208.53億
|平均值
|188.83億
|201.61億
|214.98億
|中位數
|188.97億
|203.08億
|215.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.79
|7.47
|6.03
|10.33
|6.16
|營業收入
|149.23億
|162.81億
|160.34億
|158.45億
|172.62億
詳細資訊請看美股內頁：
泰科電子(TEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
