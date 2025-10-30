search icon



外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大漲0.31%，報4.198元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日13:25，美元/馬來西亞令吉上漲0.013點漲幅達0.31%，暫報4.198點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.60%
  • 近 1 週：+0.28%
  • 近 3 月：-0.59%
  • 近 6 月：-4.41%
  • 今年以來：-5.44%

美元/馬來西亞令吉近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/人民幣相關性0.66，本日上漲0.04%
  • 美元/台幣相關性0.59，本日上漲0.16%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.31，本日上漲0.11%

美元/馬來西亞令吉近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/印度盧比相關性-0.25，本日上漲0.11%
  • 歐元/瑞郎相關性-0.23，本日上漲0.04%
  • 美元/瑞郎相關性-0.19，本日上漲0.16%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/馬來西亞令吉4.1980+0.31%
人民幣/美元0.1408-0.07%
美元/台幣30.678+0.16%
歐元/美元1.1625+0.20%

