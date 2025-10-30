外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大漲0.31%，報4.198元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日13:25，美元/馬來西亞令吉上漲0.013點漲幅達0.31%，暫報4.198點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.60%
- 近 1 週：+0.28%
- 近 3 月：-0.59%
- 近 6 月：-4.41%
- 今年以來：-5.44%
美元/馬來西亞令吉近90天正相關的前3貨幣對
美元/馬來西亞令吉近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/印度盧比相關性-0.25，本日上漲0.11%
- 歐元/瑞郎相關性-0.23，本日上漲0.04%
- 美元/瑞郎相關性-0.19，本日上漲0.16%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.31%，報88.473元
- 外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.93%，報1.315元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.52%，報1.1592元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.96%，報0.8009元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇