焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.63%，報99.288點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日02:40，美元指數上漲0.62點漲幅達0.63%，暫報99.288點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.92%
- 近 1 週：-0.14%
- 近 3 月：+0.15%
- 近 6 月：-0.13%
- 今年以來：-9.67%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.16
|-0.52%
|美元/日元
|152.9
|0.54%
|英鎊/美元
|1.32
|-0.87%
|美元/加幣
|1.39
|-0.01%
|美元/瑞典克朗
|9.42
|0.67%
|美元/瑞郎
|0.8
|0.95%
