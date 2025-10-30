search icon



焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.63%，報99.288點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日02:40，美元指數上漲0.62點漲幅達0.63%，暫報99.288點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.92%
  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 3 月：+0.15%
  • 近 6 月：-0.13%
  • 今年以來：-9.67%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.16 -0.52%
美元/日元 152.9 0.54%
英鎊/美元 1.32 -0.87%
美元/加幣 1.39 -0.01%
美元/瑞典克朗 9.42 0.67%
美元/瑞郎 0.8 0.95%

