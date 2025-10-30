鉅亨網新聞中心 2025-10-30 10:28

圖說: 全民普發1萬元來了！ 台新加碼獎金最高可拿2萬元

全民普發 1 萬元正式上路，台新銀行響應政府政策，推出便捷的領取方案。民眾可選擇至全臺台新銀行 ATM 直接領取現金，或透過線上登記入帳台新帳戶，僅需數個步驟即可完成。台新銀行同步加碼推出多項優惠活動，最高可讓 1 萬元翻倍變 2 萬元；新戶開立 Richart 數位帳戶，亦有機會獲得限量 Richart 行動電源。台新銀行積極配合政府強化經濟政策，與全民共享政府的暖心福利！

此次全民普發 1 萬元，民眾可選擇 ATM 直接提領或線上登記入帳兩種方式。民眾可持國內任一家金融機構金融卡至台新 ATM，選擇「全民 + 1 政府相挺」服務，輸入健保卡號及身分證字號，即可立即領取現金 1 萬元。亦可至政府「全民 + 1 政府相挺」網站選擇「登記入帳」，輸入台新銀行存款帳號並依指示完成流程，1 萬元將於指定日期自動入帳。

ATM 領取天天抽獎 最高可獲萬點回饋

2025 年 11 月 17 日至 2025 年 12 月 14 日，民眾只要透過全臺台新銀行 ATM 完成領取全民普發 1 萬元，可立即在 ATM 參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過 5,000 名幸運得主，最高可獲得 10,000 點台新 Point (台新 Point1 點 = 1 元），並可領取全家便利商店、OK 超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

線上登記入帳同享好康 抽萬點再領優惠券

民眾亦可選擇線上方式輕鬆領取，只要上政府「全民 + 1 政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1 萬元將於指定日期自動入帳。2025 年 11 月 5 日至 2025 年 12 月 14 日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於 2025 年 12 月 31 日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出 3 名幸運得主，各可獲得台新 Point 10,000 點。此外，響應「全民 + 1 政府相挺」，登入台新網路 / 行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基 1+1 餐點 88 元、必勝客買小送大、雅虎購物中心 7 折券等超值優惠券。

Richart 數位帳戶 新戶享好禮

為響應全民共享經濟成果，台新針對尚未加入 Richart 數位帳戶的新用戶，推出專屬優惠。即日起至 11 月 30 日，成功開立 Richart 存款帳戶並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入 Richart App 可獲得用戶禮 Richart 行動電源。另於 2026 年 1 月 5 日前開戶成功者，子帳戶新臺幣 10 萬元以內資金可享 3.5% 優惠利率。開戶完成後，民眾可選擇透過 ATM 提領或線上登記入帳，皆有機會參與台新加碼優惠，讓 1 萬元放大變 2 萬元！

領取 1 萬元後，民眾可搭配台新銀行多元優惠方案，放大消費效益。推薦果粉可至 Richart Life APP，於 Richart Mart 購買最新 iPhone 17，刷台新信用卡享最高 24 期分期零利率，輕鬆購物同時兼顧理財效益。

台新銀行全力支持政府全民普發政策，線上線下雙軌並行，提供「ATM 即領即用、線上登記入帳」兩種便捷選擇，並結合多重抽獎與優惠活動，讓民眾在領取政府補助的同時，享受台新銀行創新金融服務與多元回饋，發揮每一分資金的最大價值，成為民眾智慧好夥伴。

