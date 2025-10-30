鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至4.51元，預估目標價為432元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.56元下修至4.51元，其中最高估值5.05元，最低估值4.15元，預估目標價為432元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.05(5.05)12.8218.65
最低值4.15(4.15)6.848.52
平均值4.51(4.56)9.3812.22
中位數4.51(4.56)9.6210.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,376,0004,584,9507,698,540
最低值2,170,0002,465,0003,262,690
平均值2,255,9603,443,0204,702,560
中位數2,267,8203,410,5003,924,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.59-2.313.613.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,208,4221,056,0382,380,8851,872,703

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

