鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至4.51元，預估目標價為432元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.56元下修至4.51元，其中最高估值5.05元，最低估值4.15元，預估目標價為432元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.05(5.05)
|12.82
|18.65
|最低值
|4.15(4.15)
|6.84
|8.52
|平均值
|4.51(4.56)
|9.38
|12.22
|中位數
|4.51(4.56)
|9.62
|10.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,376,000
|4,584,950
|7,698,540
|最低值
|2,170,000
|2,465,000
|3,262,690
|平均值
|2,255,960
|3,443,020
|4,702,560
|中位數
|2,267,820
|3,410,500
|3,924,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.59
|-2.31
|3.61
|3.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,208,422
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
