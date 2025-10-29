鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至41.16元，預估目標價為750.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由40.21元上修至41.16元，其中最高估值45.45元，最低估值37.63元，預估目標價為750.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.45(43.14)
|50.82
|58.9
|66.03
|最低值
|37.63(35)
|23.15
|26.49
|32.37
|平均值
|41.29(40.03)
|41.91
|49.1
|52.49
|中位數
|41.16(40.21)
|42.57
|49.89
|54.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|145.65億
|162.69億
|176.50億
|183.96億
|最低值
|136.94億
|130.17億
|142.30億
|151.72億
|平均值
|140.44億
|147.27億
|161.43億
|171.76億
|中位數
|140.38億
|147.90億
|162.43億
|175.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|32.65
|76.40
|40.51
|37.05
|40.90
|營業收入
|84.97億
|160.72億
|121.73億
|131.17億
|142.02億
詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 雷傑納榮製藥(REGN-US)大漲5.06%，報614.95美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至39.7元，預估目標價為761.00元
- 盤中速報 - 雷傑納榮製藥(REGN-US)大漲5.1%，報590.94美元
- 盤中速報 - 雷傑納榮製藥(REGN-US)大跌5.06%，報565.53美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇