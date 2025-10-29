search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至41.16元，預估目標價為750.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由40.21元上修至41.16元，其中最高估值45.45元，最低估值37.63元，預估目標價為750.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值45.45(43.14)50.8258.966.03
最低值37.63(35)23.1526.4932.37
平均值41.29(40.03)41.9149.152.49
中位數41.16(40.21)42.5749.8954.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值145.65億162.69億176.50億183.96億
最低值136.94億130.17億142.30億151.72億
平均值140.44億147.27億161.43億171.76億
中位數140.38億147.90億162.43億175.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS32.6576.4040.5137.0540.90
營業收入84.97億160.72億121.73億131.17億142.02億

詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

