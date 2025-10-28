鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為17.29元

search icon



Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為17.29元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元上修至1.71元，其中最高估值1.75元，最低估值1.56元，預估目標價為17.29元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.75(1.75)1.962.22.27
最低值1.56(1.56)1.721.92.22
平均值1.68(1.65)1.842.062.24
中位數1.71(1.62)1.842.052.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值220.38億235.67億250.29億255.35億
最低值213.47億226.26億236.45億250.39億
平均值217.50億231.37億243.65億252.85億
中位數217.69億231.43億243.20億252.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.170.750.831.191.37
營業收入182.61億174.31億207.16億316.64億374.82億

詳細資訊請看美股內頁：
NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
