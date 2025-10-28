鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為17.29元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元上修至1.71元，其中最高估值1.75元，最低估值1.56元，預估目標價為17.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.75(1.75)
|1.96
|2.2
|2.27
|最低值
|1.56(1.56)
|1.72
|1.9
|2.22
|平均值
|1.68(1.65)
|1.84
|2.06
|2.24
|中位數
|1.71(1.62)
|1.84
|2.05
|2.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|220.38億
|235.67億
|250.29億
|255.35億
|最低值
|213.47億
|226.26億
|236.45億
|250.39億
|平均值
|217.50億
|231.37億
|243.65億
|252.85億
|中位數
|217.69億
|231.43億
|243.20億
|252.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.17
|0.75
|0.83
|1.19
|1.37
|營業收入
|182.61億
|174.31億
|207.16億
|316.64億
|374.82億
詳細資訊請看美股內頁：
NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
