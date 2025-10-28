search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為29.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安可(AMKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.25元，其中最高估值1.28元，最低估值1.1元，預估目標價為29.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.28(1.25)22.5
最低值1.1(1.08)1.411.73
平均值1.23(1.15)1.632.1
中位數1.25(1.15)1.61.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值66.69億76.68億84.36億
最低值65.91億68.76億71.17億
平均值66.39億71.98億77.63億
中位數66.45億71.71億77.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.402.623.111.461.43
營業收入50.51億61.38億70.92億65.03億63.18億

詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSAMKR

台股首頁我要存股
