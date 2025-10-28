鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為29.00元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安可(AMKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.25元，其中最高估值1.28元，最低估值1.1元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.28(1.25)
|2
|2.5
|最低值
|1.1(1.08)
|1.41
|1.73
|平均值
|1.23(1.15)
|1.63
|2.1
|中位數
|1.25(1.15)
|1.6
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|66.69億
|76.68億
|84.36億
|最低值
|65.91億
|68.76億
|71.17億
|平均值
|66.39億
|71.98億
|77.63億
|中位數
|66.45億
|71.71億
|77.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.40
|2.62
|3.11
|1.46
|1.43
|營業收入
|50.51億
|61.38億
|70.92億
|65.03億
|63.18億
詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
