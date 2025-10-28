鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-28 10:30

中國在可控核融合關鍵材料領域取得重大突破，中國科學院金屬研究所周二 (28 日) 宣布，其科研團隊成功自主研發並實現第二代高溫超導帶材核心材料－哈氏合金 (C276) 金屬基帶的噸級工業化製備，打破該材料長期依賴進口的局面，為「人造太陽」等清潔能源裝置國產化奠定重要基礎。

終結進口依賴！中科院突破「人造太陽」核心材料，哈氏合金基帶實現噸級量產（圖：Shutterstock）

可控核融合裝置被稱為「人造太陽」，核心是透過強磁場約束上億攝氏度等離子體，第二代高溫超導帶材是產生強烈磁場的關鍵，而哈氏合金正是此帶材的基礎材料。此前，這類材料長期依賴進口，限制相關技術研發進度。

‌



中國科學院金屬所團隊此次突破兩大技術難關：一是透過純淨化製備技術實現高純淨度 C276 合金的噸級生產；二是將合金軋製成厚度僅 0.046 毫米、寬度 12 毫米、長度超 2000 米的帶材，表面粗糙度小於 20 奈米，光滑如鏡。材料在液態氮溫度下強度極高，指甲蓋大小面積可承受約 19 噸重量，經高溫處理後性能穩定。

目前，自主製備的 C276 已在企業完成驗證，成功產出國際水準的高溫超導帶材，並應用於中國國內科技專案。

事實上，近來中國可控核融合領域進展頻傳，先是核工業西南物理研究院在等離子智慧控制領域突破，合肥科學島 BEST 專案 400 噸級杜瓦底座精準安裝，中國聚變能源有限公司公佈「中國環流四號」研發計劃，技術迭代加速。

伴隨產業升溫，A 股上市公司也加速佈局核融合產業鏈。弘訊科技聚焦校正線圈電源等子系統，聯動科研機構推進技術合作，廣大特材中標 BEST（緊湊型聚變能實驗裝置）超導線圈盒加工項目，超導線圈鎧甲材料及低活化馬氏體鋼已批量化供應，蘭石重裝、杭氧股份分別瞄準裝置設備與氣體製冷全產業鏈。

深冷技術領域的中泰股份同樣有動作，該公司稱其深冷技術可應用於可控核融合的低溫部分，旗下氦製冷機已在南韓核融合研究院的實驗裝置中成功運行，同時也已向中國國內市場提供應用於氦液化裝置的氦製冷機。