〈陸股盤後〉上證指數盤中睽違十年 再度站上4,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-10-28 16:30

‌



中國股市三大指數周二（28 日）衝高回落，上證指數盤中睽違十年再度站上 4,000 點，寫下 2015 年 8 月 19 日以來新高。

上證指數盤中睽違十年再度站上4,000點。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤跌 0.22% 報 3,988.22 點，深證成指跌 0.44% 報 13,430.1 點，創業板指跌 0.15% 報 3,229.58 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.1656 兆元。

‌



盤面上看，有色、券商、鋼鐵、燃氣、電力類股走低，軍工、汽車、醫藥、半導體族群上揚。

回顧歷史，2015 年 6 月 A 股經歷劇烈調整後，滬指長期徘徊在 3,000 點附近。2024 年 9 月 24 日，政策組合拳帶動市場啟動牛市，上證指數從 2,800 點附近起步，歷經一年多時間實現多級跳。

2025 年 6 月接近 3,500 點，8 月逼近 3,900 點，10 月 9 日突破 3,900 點續創十年新高。此次更突破 4,000 點，象徵 A 股市場開啟新一輪行情。

對於後續股市走勢，著名經濟學家宋清輝認為，A 股在突破 4,000 點後，短期內市場可能面臨技術性震盪或短期調整。畢竟 4,000 點作為一個重要心理關口，部分前期獲利資金可能選擇兌現，從而導致短期波動加大。

宋清輝說，從中長期來看，A 股未來走勢則取決於「硬科技」能否轉化為持續盈利增長。如果新一輪科技產業周期能夠一直持續下去，A 股很有希望進入一個更長期的「健康牛」通道。

消息面方面，美國財政部長貝森特周日在接受美國《ABC》政論節目《This Week》訪問時表示，美方原本威脅對中國商品加徵 100％關稅的措施，「事實上已不復存在」，做為交換，北京將暫緩全球稀土出口管制。

貝森特指出，北京已同意向美國農民「大量採購」黃豆。中國曾是美國黃豆最大買家，但在貿易爭端爆發後完全停止採購。

貝森特說：「我相信這項與中國達成的協議正式公布時，我國黃豆農民會感到非常振奮。」

貝森特還透露，雙方也就短影音平台 TikTok 的「最終協議」達成共識。TikTok 在美國擁有約 1.7 億名用戶。華府以國家安全為由，企圖將 TikTok 的美國業務從中國母公司字節跳動手中分拆。

據《央視》報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周日表示，中美經貿團隊就雙方關注的經貿議題進行深入、坦誠的討論和交流。

李成鋼說，雙方的討論包括眾多議題，比如雙方各有關注的出口管制議題，對等關稅進一步延長暫停期問題，芬太尼關稅和芬太尼禁毒合作問題，進一步擴大貿易問題，美方 301 船舶收費相關措施問題等等，中美雙方就此進行建設性探討，美方表達立場強硬，中方維護利益堅定。

李成鋼稱，經過一天多非常緊張的討論，中美雙方就上述這些議題建設性探討了一些妥善處理雙方關注的方案，形成初步共識。下一步各自將會履行內部報批程序。

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰說，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。