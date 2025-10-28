鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為18.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元下修至0.35元，其中最高估值0.4元，最低估值0.28元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.4(0.4)
|0.64
|1.02
|1.99
|最低值
|0.28(0.28)
|0.34
|0.42
|0.64
|平均值
|0.35(0.35)
|0.41
|0.64
|1.06
|中位數
|0.35(0.36)
|0.39
|0.61
|0.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.90億
|21.67億
|30.64億
|48.27億
|最低值
|18.24億
|19.10億
|20.89億
|28.16億
|平均值
|18.74億
|20.22億
|25.60億
|32.58億
|中位數
|18.77億
|20.19億
|25.70億
|29.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-0.09
|-0.10
|-0.03
|-3.82
|營業收入
|9.67億
|13.86億
|18.69億
|20.79億
|16.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
