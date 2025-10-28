鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為18.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元下修至0.35元，其中最高估值0.4元，最低估值0.28元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.4(0.4)0.641.021.99
最低值0.28(0.28)0.340.420.64
平均值0.35(0.35)0.410.641.06
中位數0.35(0.36)0.390.610.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.90億21.67億30.64億48.27億
最低值18.24億19.10億20.89億28.16億
平均值18.74億20.22億25.60億32.58億
中位數18.77億20.19億25.70億29.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-0.09-0.10-0.03-3.82
營業收入9.67億13.86億18.69億20.79億16.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

