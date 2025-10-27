鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估上修至27.5元，預估目標價為482.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對HCA醫療保健(HCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.75元上修至27.5元，其中最高估值27.9元，最低估值25.63元，預估目標價為482.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.9(27.9)
|31.42
|34.37
|37.87
|最低值
|25.63(25.63)
|26.35
|29.42
|36.24
|平均值
|27.1(26.96)
|29.37
|32.87
|37.06
|中位數
|27.5(26.75)
|29.52
|33.24
|37.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|761.37億
|801.24億
|847.52億
|897.21億
|最低值
|744.81億
|770.00億
|816.20億
|858.44億
|平均值
|753.75億
|786.96億
|827.15億
|877.83億
|中位數
|754.55億
|788.35億
|824.88億
|877.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.93
|21.16
|19.15
|18.97
|22.00
|營業收入
|515.33億
|587.52億
|602.33億
|649.68億
|706.03億
詳細資訊請看美股內頁：
HCA醫療保健(HCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
