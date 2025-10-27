鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估上修至27.5元，預估目標價為482.00元

search icon



Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估上修至27.5元，預估目標價為482.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對HCA醫療保健(HCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.75元上修至27.5元，其中最高估值27.9元，最低估值25.63元，預估目標價為482.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.9(27.9)31.4234.3737.87
最低值25.63(25.63)26.3529.4236.24
平均值27.1(26.96)29.3732.8737.06
中位數27.5(26.75)29.5233.2437.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值761.37億801.24億847.52億897.21億
最低值744.81億770.00億816.20億858.44億
平均值753.75億786.96億827.15億877.83億
中位數754.55億788.35億824.88億877.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.9321.1619.1518.9722.00
營業收入515.33億587.52億602.33億649.68億706.03億

詳細資訊請看美股內頁：
HCA醫療保健(HCA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSHCA

