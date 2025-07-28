鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估上修至26.14元，預估目標價為400.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對HCA醫療保健(HCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由25.69元上修至26.14元，其中最高估值26.89元，最低估值25元，預估目標價為400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.89(26.89)
|29.75
|33.56
|34.98
|最低值
|25(24.65)
|25.34
|28.31
|33.58
|平均值
|25.99(25.89)
|28.17
|31.39
|34.28
|中位數
|26.14(25.69)
|28.26
|31.4
|34.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|755.94億
|808.08億
|858.35億
|909.55億
|最低值
|742.40億
|764.11億
|811.13億
|858.44億
|平均值
|749.62億
|783.71億
|826.25億
|884.00億
|中位數
|748.92億
|782.94億
|822.56億
|884.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.93
|21.16
|19.15
|18.97
|22.00
|營業收入
|515.33億
|587.52億
|602.33億
|649.68億
|706.03億
詳細資訊請看美股內頁：
HCA醫療保健(HCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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