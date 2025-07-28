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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估上修至26.14元，預估目標價為400.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對HCA醫療保健(HCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由25.69元上修至26.14元，其中最高估值26.89元，最低估值25元，預估目標價為400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.89(26.89)29.7533.5634.98
最低值25(24.65)25.3428.3133.58
平均值25.99(25.89)28.1731.3934.28
中位數26.14(25.69)28.2631.434.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值755.94億808.08億858.35億909.55億
最低值742.40億764.11億811.13億858.44億
平均值749.62億783.71億826.25億884.00億
中位數748.92億782.94億822.56億884.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.9321.1619.1518.9722.00
營業收入515.33億587.52億602.33億649.68億706.03億

詳細資訊請看美股內頁：
HCA醫療保健(HCA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHCA

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