美中經貿磋商 新華社：相向而行 為兩國經貿關係注入穩定性

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-27 15:17

新一輪中美經貿磋商周日（26 日）在馬來西亞吉隆坡落下帷幕。本次磋商受到國際社會高度關注。雙方以今年以來兩國元首歷次通話共識為引領，圍繞美對華海事物流和造船業 301 措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的經貿問題，展開坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。

新一輪中美經貿磋商周日在馬來西亞吉隆坡落下帷幕。（圖：Shutterstock）

《新華社》周日在時評中表示，中美雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。除了《新華社》時評，《人民日報》周一也發表題為《共同維護好來之不易的磋商成果》、署名「鐘聲」的文章。



《新華社》指出，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用。過去幾個月，正是在兩國元首歷次通話共識指引下，雙方經貿團隊舉行多輪磋商，達成積極共識，體現了平等、尊重和互惠的精神，推動中美經貿關係朝健康、穩定、可持續方向發展。

《新華社》稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷。中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，在經貿領域已形成優勢互補、互利共贏的格局。

《新華社》提到，中美作為全球前兩大經濟體，經貿交往規模龐大、內涵豐富、覆蓋面廣、涉及主體多元，存在分歧是正常。

《新華社》強調，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，中方始終本著負責任態度，堅持通過對話協商解決爭議的基本立場，與美方展開多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。