鉅亨網編輯林羿君 2025-10-27 15:38

日本新任首相高市早苗領導的新政府，在週末公布的民意調查中開出紅盤，一上任即獲得 74% 的支持率，比前任石破茂內閣上台時的 51% 高出 20 多個百分點，為她累積了可觀的政治動能。這股聲勢正值美國總統川普即將訪問日本之際，預計將為這位新首相再添助力。

女首相氣勢如虹 高市早苗內閣支持率達74%。（圖：REUTERS/TPG）

這些民調是在川普訪問日本前發布的。川普將在 28 日與高市會面，這是她一週前上任首相以來兩人的首次會面。川普定於 27 日抵達東京，並在抵達後會見日本天皇。根據日本外務省的安排，兩人定於 28 日上午舉行會談，隨後共進工作午餐。

高市上任不到一週，她的政府已經贏得讚譽。《日本經濟新聞》的民意調查顯示，她的支持率高達 74%；ANN 電視台的數據顯示她的支持率為 58.7%；《朝日新聞》和《每日新聞》則分別報導了 68% 和 65% 的支持率。

高市與川普已於 25 日通過電話，為他們即將在東京舉行的面對面會談奠定基礎。高市在通話後於社群平台 X 發文，感謝川普的「熱情祝賀」，並表示：「我決心與他一起，將日美同盟提升至更高層次。」川普政府亦發出訊息，表達了相似的樂觀態度。

白宮發布的錄音顯示，川普對記者表示：「我聽到許多關於她的好評，我認為她將會很優秀。我期待著與她會面。」

針對外界關注高市是否可能重新談判稍早達成的美日貿易協定，川普回應，他對此持開放態度：「我們與日本的關係極佳，我們將與她建立絕佳的夥伴關係。讓我們拭目以待。」

此外，區域安全議題也將是會談的重點。高市首相 24 日在首次對國會發表的施政演說中強調，必須解決來自中國與北韓核武及飛彈發展的安全疑慮，並呼籲日本需要從根本上主動強化防衛能力。

高市對外交政策的鷹派立場及提高國防開支的意願，預計將為她與川普的會談創造有利背景。高市承諾將國防開支佔 GDP 的比例目標提前兩年，於明年三月前達到 2%。