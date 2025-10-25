盤中速報 - Bella Protocol大漲24.61%，報0.266美元
鉅亨網新聞中心
Bella Protocol(BEL)在過去 24 小時內漲幅超過24.61%，最新價格0.266美元，總成交量達0.18億美元，總市值0.21億美元，目前市值排名第 192 名。
近 1 日最高價：0.284美元，近 1 日最低價：0.213美元，流通供給量：80,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.68%
- 近 1 月：+13.67%
- 近 3 月：-1.35%
- 近 6 月：-31.68%
- 今年以來：-53.26%
