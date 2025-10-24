鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃(URI-US)EPS預估下修至43.11元，預估目標價為1,050.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯合租賃(URI-US)做出2025年EPS預估：中位數由43.78元下修至43.11元，其中最高估值44.75元，最低估值40.8元，預估目標價為1,050.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值44.75(45.09)54.665.375.9
最低值40.8(40.9)43.4648.0971.96
平均值43.14(43.52)47.5253.7873.93
中位數43.11(43.78)47.7352.7473.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值161.65億175.71億198.30億224.05億
最低值159.50億165.36億169.47億184.36億
平均值160.69億169.54億180.34億204.63億
中位數160.86億169.70億179.23億205.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.2019.0429.6535.2838.69
營業收入85.30億97.16億116.42億143.32億153.45億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合租賃(URI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

