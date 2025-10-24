鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃(URI-US)EPS預估下修至43.11元，預估目標價為1,050.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯合租賃(URI-US)做出2025年EPS預估：中位數由43.78元下修至43.11元，其中最高估值44.75元，最低估值40.8元，預估目標價為1,050.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|44.75(45.09)
|54.6
|65.3
|75.9
|最低值
|40.8(40.9)
|43.46
|48.09
|71.96
|平均值
|43.14(43.52)
|47.52
|53.78
|73.93
|中位數
|43.11(43.78)
|47.73
|52.74
|73.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|161.65億
|175.71億
|198.30億
|224.05億
|最低值
|159.50億
|165.36億
|169.47億
|184.36億
|平均值
|160.69億
|169.54億
|180.34億
|204.63億
|中位數
|160.86億
|169.70億
|179.23億
|205.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.20
|19.04
|29.65
|35.28
|38.69
|營業收入
|85.30億
|97.16億
|116.42億
|143.32億
|153.45億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合租賃(URI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
