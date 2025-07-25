鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調升至853元，幅度約4.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聯合租賃(URI-US)提出目標價估值：中位數由818元上修至853元，調升幅度4.28%。其中最高估值1045元，最低估值565元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予聯合租賃評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀3位。
聯合租賃今(25日)收盤價為875.25元。近5日股價上漲4.28%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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