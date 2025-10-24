search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.49億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格111,315.31美元，24小時漲跌幅+1.95%；以太幣(ETH)現報價格3,964.29美元，24小時漲跌幅+2.26%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.49億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達20.08億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達17.66億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅24.6%；ApeCoin(APE)24小時跌幅16.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅7.31%；JITO(JTO)近一週漲幅5.57%；FTT(FTT)近一週漲幅4.05%。

近一週跌幅：Enzyme(MLN)近一週跌幅42.3%；UMA(UMA)近一週跌幅8.6%；COMP(COMP)近一週跌幅7.29%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈USDC以太幣比特幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣111096.99+1.40%
以太幣3950.61+1.37%
USDC0.9997+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty