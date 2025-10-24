鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.28億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-24 10:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅11.1%。

‌



近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅7.31%；JITO(JTO)近一週漲幅5.57%；FTT(FTT)近一週漲幅4.05%。