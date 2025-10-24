search icon



盤後速報 - 晉泰(6221)下週(10月31日)除權3.5元，預估參考價38.96元

鉅亨網新聞中心


晉泰(6221-TW)下週(10月31日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利3.5元。

以今日(10月23日)收盤價52.60元計算，預估參考價為38.96元，權值合計為13.64元。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

晉泰(6221-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統平台、儲存設備、企業應用軟體服務、資料處理服務。資訊安全管理、網路安全及設備、入口網站及電子資訊供應服務。系統管理、資料修復、國際貿易、事務性機器設備、電信器材等。近5日股價下跌0.19%，櫃買市場加權指數下跌0.3%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/31 52.60 0.0 0.0% 3.5
2024/10/15 83.8 0.0 0.0% 2.4929
2023/08/24 75.0 0.999 1.33% 1.9979
2022/08/26 63.7 0.9994 1.57% 1.4992
2021/11/10 70.5 0.0 0.0% 4.0

集中市場加權指數27532.26-0.42%
晉泰52.6+1.15%

