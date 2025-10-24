盤後速報 - 晉泰(6221)下週(10月31日)除權3.5元，預估參考價38.96元
晉泰(6221-TW)下週(10月31日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利3.5元。
以今日(10月23日)收盤價52.60元計算，預估參考價為38.96元，權值合計為13.64元。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
晉泰(6221-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統平台、儲存設備、企業應用軟體服務、資料處理服務。資訊安全管理、網路安全及設備、入口網站及電子資訊供應服務。系統管理、資料修復、國際貿易、事務性機器設備、電信器材等。近5日股價下跌0.19%，櫃買市場加權指數下跌0.3%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/31
|52.60
|0.0
|0.0%
|3.5
|2024/10/15
|83.8
|0.0
|0.0%
|2.4929
|2023/08/24
|75.0
|0.999
|1.33%
|1.9979
|2022/08/26
|63.7
|0.9994
|1.57%
|1.4992
|2021/11/10
|70.5
|0.0
|0.0%
|4.0
